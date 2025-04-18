У Покровську всі в'їзди до міста контролюються російськими FPV-дронами – МВА

Наслідки російських ударів по Покровську. Фото: 93-тя механізована бригада ЗСУ

За останні 2-2,5 місяці надто висока інтенсивність обстрілів міста Покровськ Донецької області. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.



За його словами, війська Росії щодня й у великій кількості б'ють по місту авіабомбами.



«Артилерія б'є квадратами – просто знищують місто. Є кілька в'їздів у місто, але всі вони контролюються FPV-дронами. Деякі ділянки міста, квартали міста просто усіяні та засипані оптоволокном. Ворог не припиняє і вже кілька місяців поспіль полює FPV-дронами на звичайних людей», – розповів Добряк.

Нагадаємо, що у місті Костянтинівка на Донеччині дуже почастішали удари дронами.