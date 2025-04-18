Число постраждалих внаслідок ранкового обстрілу Харкова зросло до 103

Число постраждалих внаслідок ранкових обстрілів Харкова зросло до 103 осіб. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. Серед поранених — вісім дітей.
Міністерство оборони РФ, своєю чергою, заявило, що завдало удару «високоточною зброєю великої дальності та безпілотними літальними апаратами по ключових виробничих майданчиках випуску безпілотних літальних апаратів та об'єктів інфраструктури військових аеродромів». За твердженням відомства, «всі цілі удару досягнуто», а «призначені об'єкти уражені».
Водночас у Харківській області фіксуються численні руйнування та постраждалі серед цивільного населення. За інформацією прокуратури, вранці 19 квітня російська армія обстріляла села Подоли та Садовод Куп'янського району.
Близько 9 години ранку внаслідок удару ворожого дрона по Подолу було поранено 60-річну жінку, пошкоджено житлові будинки. Приблизно о 10 ранку авіаційні удари були завдані по Садоводу. Три місцеві мешканки перенесли гостру стресову реакцію. Один будинок зруйнований повністю, ще як мінімум п'ять будинків та господарські споруди зазнали пошкоджень.
Прокуратура Харківської області повідомляє про початок досудових розслідувань за фактами скоєння воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).