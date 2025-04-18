Винні у вбивстві активіста з Бахмута достроково звільнені — вони підписали контракт із ЗСУ

Полтавський районний суд та Першотравневий міськрайонний суд Харківської області задовольнили клопотання про умовно-дострокове звільнення засуджених Миколу Барабаша та Олександра Баришка для проходження військової служби за контрактом. Обох визнано винними в нападі на громадського активіста Артема Мирошниченка в Бахмуті в 2019 році, в результаті якого він помер у лікарні.

Про це йдеться у відповіді Слов'янського міськрайонного суду Донецької області на журналістський запит, повідомляє видання ZMINA.

Згідно з повідомленням, 13 лютого 2025 року Полтавський районний суд задовольнив подання Божківської виправної колонії №16 про УДВ Миколи Барабаша 2003 року народження. На день раніше Першотравневий суд Харківської області звільнив для військової служби Олександра Баришка 2002 року народження, який відбував покарання в ІК №117. В обох випадках суди встановили адміністративний нагляд.

Раніше, 13 червня 2024 року, Слов'янський суд засудив Барабаша до 8 років, а Баришка — до 9 років та 1 місяця позбавлення волі. Обох визнали винними за ч. 2 ст. 121 та год. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження та розбій).

Артема Мирошниченка побили 29 листопада ввечері в Бахмуті. Після цього активіст перебував у комі. 6 грудня стало відомо про його смерть.



Після смерті Мирошниченка поліція перекваліфікувала статтю справи на «навмисне тяжке тілесне ушкодження, яке спричинило смерть».



Підозрюваним у нападі на Мірошниченка виявився 16-річний місцевий житель. Також було встановлено особу його 17-річного приятеля, який був поруч із ним у момент нападу. Пізніше в суді з'ясувалося, що він також брав участь у побитті.



Артемівський міськрайонний суд обрав 16-річному підозрюваному запобіжному заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, хоча прокуратура клопотала про арешт у СІЗО. Його знайомому було обрано запобіжний захід у вигляді арешту, оскільки в нього вже є судимість за грабіж.