США запропонували союзникам план із заморожування війни в Україні — Bloomberg

Сполучені Штати надали союзним державам пропозиції щодо можливої мирної угоди між Росією та Україною. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела.



Серед іншого йдеться про умови припинення вогню та можливе послаблення санкційного тиску на Москву в разі тривалого перемир'я.



«За словами європейських чиновників, обізнаних із цим питанням, контури плану США були оприлюднені під час зустрічей у Парижі в четвер. Пропозиція фактично заморозить війну, а українські території, окуповані Росією, залишаться під контролем Москви, заявили представники. Прагнення Києва вступити до НАТО також не обговорюватиметься. Представники відмовилися надати подальші подробиці, посилаючись на конфіденційний характер обговорень», — йдеться в повідомленні.



Раніше Bloomberg зазначало, що американська сторона прагне домогтися «повного припинення вогню протягом кількох тижнів». Обговорення продовжиться наступного тижня в Лондоні.



Водночас один зі співрозмовників агентства уточнив, що представлені ідеї потребують подальшого обговорення з українською стороною і «не приведуть до остаточного врегулювання». Він додав, що «європейські союзники не визнають окуповані території російськими». За словами чиновників, будь-які переговори неможливі без згоди Москви на припинення бойових дій, а також без надання Україні «гарантій безпеки для забезпечення виконання будь-якої угоди», зокрема йдеться про умови припинення вогню і можливе послаблення санкційного тиску на Москву в разі тривалого перемир'я.



«За словами європейських чиновників, обізнаних із цим питанням, контури плану США були оприлюднені під час зустрічей у Парижі в четвер. Пропозиція фактично заморозить війну, а українські території, окуповані Росією, залишаться під контролем Москви, заявили представники. Прагнення Києва вступити до НАТО також не обговорюватиметься. Представники відмовилися надати подальші подробиці, посилаючись на конфіденційний характер обговорень», — йдеться в повідомленні.



Як повідомлялося, сенатор Марко Рубіо заявив, що США готові брати участь у мирних переговорах ще «кілька днів», після чого «підуть далі» і зосередяться на інших пріоритетах.



Днем раніше Трамп заявив, що має намір ухвалити рішення щодо РФ після отримання від Москви інформації. Він чекає відповіді до кінця поточного тижня.



Також раніше повідомлялося, що в Росії висловили сумніви щодо швидкого припинення вогню. Про це заявив постійний представник Росії в ООН Василь Небензя під час брифінгу за підсумками закритих консультацій Ради безпеки ООН.