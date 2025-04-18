Жителів Донеччини закликають не збиратися масово на Великдень через загрозу російських атак

Напередодні Великодня мешканці Донетчини отримали попередження від обласної влади: необхідно бути максимально уважними до питань безпеки, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та уникати масових скупчень людей.



«Ворог не раз демонстрував, що для нього немає нічого святого. Пам'ятайте: великі скупчення людей — це ризик», — ідеться у зверненні.



Обласна військова адміністрація Донеччини просить священнослужителів враховувати поточну ситуацію та утриматися від проведення масових заходів.



Також чиновники нагадали, що залежно від наближеності населених пунктів до лінії фронту в області продовжують діяти три режими комендантської години:

з 15:00 до 11:00 або з 17:00 до 09:00 — у громадах ближче до лінії бойових дій;

з 21:00 до 05:00 — у населених пунктах, віддалених від фронту.

Влада закликає громадян не нехтувати цими заходами та зберігати обережність у святкові дні.