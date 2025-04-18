Жителів Донеччини закликають не збиратися масово на Великдень через загрозу російських атак

Напередодні Великодня мешканці Донетчини отримали попередження від обласної влади: необхідно бути максимально уважними до питань безпеки, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та уникати масових скупчень людей.
«Ворог не раз демонстрував, що для нього немає нічого святого. Пам'ятайте: великі скупчення людей — це ризик», — ідеться у зверненні.
Обласна військова адміністрація Донеччини просить священнослужителів враховувати поточну ситуацію та утриматися від проведення масових заходів.
Також чиновники нагадали, що залежно від наближеності населених пунктів до лінії фронту в області продовжують діяти три режими комендантської години:
Влада закликає громадян не нехтувати цими заходами та зберігати обережність у святкові дні.
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