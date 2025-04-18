Віткофф знову назвав «російськомовні» регіони України потенційним предметом поступок

Спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф, який раніше припустив, що частина українських територій може відійти Росії, знову висловився про «російськомовні регіони» України.



В інтерв'ю The Wall Street Journal Віткофф розповів про те, як Володимир Путін наполягав на отриманні українських земель у рамках можливої мирної угоди. Він також припустив, що Україна могла б «менше турбуватися» про деякі переважно російськомовні регіони.



«Якщо поглянути на ці п'ять регіонів, то вони цікавлять і Росію, і Україну. Але якщо деякі з них переважно російськомовні, можливо, Україні вони менш важливі?», — заявив він.



Раніше Віткофф в ефірі Fox News згадав, що угода, що обговорюється, може стосуватися «п'яти територій», не уточнивши, які саме регіони маються на увазі.



На брифінгу 17 квітня Володимир Зеленський засудив слова Віткоффа, заявивши, що Україна не визнає тимчасово окуповані території частиною Росії.



«Я вважаю, що пан Віткофф ухвалив стратегію російської сторони. Це вкрай небезпечно, тому що він свідомо чи ні поширює російські наративи», — підкреслив президент.



Зеленський також нагадав, що Віткофф не має повноважень обговорювати статус українських територій, оскільки вони належать українському народу та майбутнім поколінням.



«Ми вже чули подібні тези від Путіна. Але я не очікував, що ці наративи продовжать поширювати представники цивілізованих країн», — додав він.



У березні в інтерв'ю Такеру Карлсону Віткофф називав ключовими для врегулювання конфлікту Крим та «чотири регіони: Донбас, Луганськ та ще два», припускаючи, що їх можна визнати російськими. За його словами, ці території «російськомовні», а «на проведених там референдумах більшість висловилися за приєднання до Росії».