Трамп: Вашингтон не братиме участі у затягнутих переговорах щодо миру в Україні

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що Вашингтон може вийти з переговорів щодо врегулювання війни, розв'язаної Росією проти України, якщо процес досягнення миру навмисно затягуватиметься. Про це він сказав у Білому домі, відповідаючи на запитання журналістів.



«Ми відступимо, якщо сторони ускладнюватимуть завершення війни в Україні. Сподіваюся, що до цього не дійде. У нас є справді добрий шанс досягти угоди між Росією та Україною», — заявив американський лідер.



За його словами, Білий дім зацікавлений у якнайшвидшому завершенні конфлікту. При цьому конкретних термінів Трамп не назвав: «Ми не маємо точної кількості днів на це завдання. Але ми хочемо зробити все швидко».



Президент також зазначив, що найближчим часом стане зрозумілим, чи намагається Москва навмисно затягувати процес. При цьому він висловив обережний оптимізм: «Я вважаю, що є добрі шанси розв'язати проблему».



Раніше спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф, який раніше припустив, що частина українських територій може відійти Росії, знову висловився про «російськомовні регіони» України.



Сполучені Штати надали союзним державам пропозиції щодо можливої мирної угоди між Росією та Україною. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на власні джерела. Серед іншого йдеться про умови припинення вогню та можливе ослаблення санкційного тиску на Москву у разі тривалого перемир'я.



Як повідомлялося, сенатор Марко Рубіо заявив, що США готові брати участь у мирних переговорах ще «кілька днів», після чого «підуть далі» і зосередяться на інших пріоритетах. Він також припустив, що в такому разі президент Дональд Трамп вирішить вийти з мирного процесу.



Днем раніше Трамп заявив, що має намір ухвалити рішення щодо РФ після отримання від Москви інформації. Він очікує на відповідь до кінця поточного тижня.