Студентку в Петербурзі відправили до колонії за вірш Тараса Шевченка та антивоєнну позицію

Петроградський районний суд Санкт-Петербурга засудив 19-річну Дарину Козирєву до 2 років і 8 місяців колонії за статтею про «дискредитацію» російської армії. Про це повідомляють російські ЗМІ.
Приводом для кримінального переслідування стало те, що дівчина 24 лютого 2024 року приклеїла на пам'ятник Тарасу Шевченку його вірш «Заповіт». Пізніше їй також закинули ще один епізод за тією самою статтею — за інтерв'ю виданню «Север.Реалии», яке зрештою було видалено.
Козирєва провини не визнала. Прокурор Михайло Руських просив для неї 6 років позбавлення волі, але суд призначив менш жорстке покарання. Суддею у справі виступав Дмитро Оврах.
Це не перша справа, заведена проти дівчини. У грудні 2022 року, коли Козирєвій було 17 років, її вже притягували до відповідальності за напис на артінсталяції з назвою «Маріуполь» — тоді вона написала: «Вбивці, ви розбомбили його». Пізніше до неї вживали заходів за пости з критикою статті про «фейки» на адресу армії РФ.
Через свою антивоєнну позицію Козирєву також відрахували з медичного факультету Санкт-Петербурзького держуніверситету.