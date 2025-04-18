Міноборони України розробило механізм поетапної заміни бійців на фронті — Гаврилюк

Українські військовослужбовці, які перебувають на передовій з початку повномасштабної війни, незабаром почнуть отримувати ротацію. Про це 18 квітня повідомив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк під час «години запитань до уряду» у Верховній Раді.



«Ми завершуємо розробку механізму, який дозволить при надходженні необхідного людського ресурсу розпочинати поетапну заміну військовослужбовців. Насамперед йдеться про тих, хто виконує завдання на лінії фронту з 2022 року», — пояснив він.



Гаврилюк підкреслив, що відведення бійців буде можливим лише за умови поповнення та підготовки нових підрозділів. Водночас він заявив, що українська армія прагне уникнути явища «бусифікації» — примусової служби без ротації.



Також у Міноборони розглядають можливість формування нових підрозділів із контрактників віком від 18 до 24 років. Одночасно продовжується робота з доукомплектування бойових частин.



«Вже відкрито понад 50 рекрутингових центрів по всій Україні. Вони займаються набором добровольців та залученням іноземців, які готові виконувати бойові завдання у складі Сил оборони України», — додав генерал.



Пізніше сьогодні представник уряду в Раді Тарас Мельничук повідомив, що Кабінет Міністрів звільнив Гаврилюка з посади першого заступника міністра оборони. Найближчим часом буде повідомлено про його нову сферу відповідальності, заявив міністр оборони Рустем Умеров. Сам генерал-лейтенант також повідомив «Суспільному», що йде з посади першого заступника міністра оборони України за власним бажанням.

Порушення прав людини, скоєні працівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), набули системного та масового характеру, заявив раніше уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець.