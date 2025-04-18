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Головне за день: Удар по Харкову. США може відмовитися від участі у переговорах

18 квітня 2025, 23:30

Головне за день: Удар по Харкову. США може відмовитися від участі у переговорах

Політика

 США представили союзним державам пропозиції щодо можливої мирної угоди між Росією та Україною, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела. Серед іншого йдеться про умови припинення вогню та можливе послаблення санкційного тиску на Москву у разі тривалого перемир'я.

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що Вашингтон може вийти з переговорів щодо врегулювання війни, розв'язаної Росією проти України, якщо процес досягнення миру навмисно затягуватиметься.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що нових вказівок начальства з мораторію на удари по енергетиці України немає, а закордонних контактів щодо подальшої долі мораторію Росія поки не веде.

Російська сторона, у свою чергу, бачить «певний прогрес» та «напрацювання» після завершення війни в Україні.

Спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Уіткофф в інтерв'ю The Wall Street Journal розповів про те, як Володимир Путін наполягав на здобутті українських земель у рамках можливої мирної угоди. Він також припустив, що Україна могла б «менше турбуватися» про деякі переважно російськомовні регіони.

Суспільство

 Згідно з новою постановою уряду, пенсії громадянам за кордоном, тим, хто живе в окупації та переселенцям виплачуватиметься лише у разі відсутності виплат від пенсійних органів Росії. Це одна з умов при проходженні фізичної ідентифікації. Наразі факт неотримання російських виплат фіксується заявою пенсіонера про призначення чи продовження пенсії.

В Україну вдалося повернути тіла 909 загиблих бійців. Серед повернутих «на щиті» захисників загиблі з: Курахівського, Покровського, Бахмутського, Вугледарського, Луганського, Запорізького, Сумського і Харківського напрямку. А також тіла, які перебували у російських моргах.

Бойові дії

 Внаслідок ранкового удару в Харкові загинула одна людина, травмовано 114, серед них дев'ять дітей. Також у регіоні під ударами дронів та авіації РФ була Куп'янщина, постраждали чотири особи.

Російські війська пошкодили критичну інфраструктуру Костянтинівки. За добу окупанти вдарили по кількох населених пунктах Донеччини, внаслідок чого загинуло троє людей, ще шість – поранено. Росія «шахедами» атакувала Суми, пошкоджено виробництво пасок. Загинув підприємець, який приїхав за продукцією, поранено робітницю кондитерського цеху.

За останні 2-2,5 місяці стала надто висока інтенсивність обстрілів міста Покровськ Донецької області. Усі в'їзди до міста контролюються російськими FPV-дронами, повідомив голова Покровської МВА Сергій Добряк.

Близько другої години ночі в селищі Микільське біля Маріуполя було вражено об'єкт базування російських військових. За попередніми даними, постраждали не менше 10 окупантів, також пошкоджено три одиниці автотехніки.

Внаслідок повторної атаки БПЛА пошкоджено штаб 112-ї ракетної бригади ЗС РФ у місті Шуя Іванівської області. Також пошкоджено склад зберігання озброєння та дах казарми. Українська розвідка встановила, що саме ця бригада причетна до одного із двох ударів по Сум у Вербну неділю.

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