Де на Донеччині війська РФ нарощують логістику і готуються до нового штурму

Російські війська продовжують зміцнюватися в Калиновому на Донеччині: заводять туди піхоту, налагоджують логістику та зв'язок, а також готуються до штурмових дій у бік Старої Миколаївки та траси на Костянтинівку. Про це пише аналітичний проєкт DeepState.



За словами українських військовослужбовців, у цьому районі зафіксовано інтенсивне застосування російських дронів. На ділянку перекинуто екіпажі БПЛА, які раніше були залучені в боях на Курській дузі. Війська РФ намагаються порушити українську логістику і вже безперешкодно долітають безпілотниками до самої Костянтинівки.



Водночас Сили оборони України досягли успіху на інших напрямках. Противника було відкинуто в районі населеного пункту Удачне. Проте російським військам вдалося просунутися в Сухій Балці і поблизу села Нове.

Критична ситуація на Лиманському фронті потребує негайних управлінських та організаційних рішень, інакше існує загроза прориву на Осколі, заявив український журналіст Юрій Бутусов.



Нагадаємо, російська окупаційна армія просунулась поблизу села Катеринівка Донецької області.