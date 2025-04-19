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Нова хвиля ударів дронів РФ: збито понад 30 «Шахедів», руйнування є у п`яти регіонах

19 квітня 2025, 10:00

Нова хвиля ударів дронів РФ: збито понад 30 «Шахедів», руйнування є у п`яти регіонах

У ніч на суботу, 19 квітня, Сили оборони України відбили масовану атаку російських безпілотників. Станом на ранок підтверджено знищення 33 ударних дронів типу Shahed, а також кількох БпЛА інших типів. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

За даними військових, безпілотники збивали на сході, півночі та півдні країни. Крім того, 36 ворожих дронів-імітаторів було втрачено для радарів і не завдали шкоди.

Загалом у ході атаки російські війська застосували 95 повітряних цілей: 8 ракет різних типів та 87 БпЛА, включаючи ударні та імітатори. Інформації про перехоплення ракет поки що немає.

Для відображення атаки було залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи, засоби радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Повітряних сил та інших підрозділів Сил оборони.

Внаслідок атак РФ зафіксовано пошкодження в Одеській, Сумській, Харківській, Донецькій та Запорізькій областях.

Так, на Одещині руйнувань зазнали фермерські господарства. Пожежі ліквідували. Про постраждалих не повідомляється.

Голова міської військової адміністрації Слов'янська Вадим Лях розповів про нічну атаку російських дронів.

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