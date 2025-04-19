Три тисячі ударів за добу: Донеччина під щільним вогнем

За добу російські війська завдали 3 469 ударів по прифронтовим районам та житловому сектору Донецької області. Про це повідомили у поліції Донеччини.



Обстріляли 11 населених пунктів, у тому числі Краматорськ, Лиман, Покровськ, Слов'янськ, а також селища Маяк і Нове, села Бойківка, Красноярське, Новий Донбас, Олександро-Калинове і Торець.

Внаслідок обстрілу селища Нове у Лиманській громаді загинув мирний житель. Ще двоє отримали поранення — російський FPV-дрон атакував цивільний автомобіль біля Олександро-Калинового.



У Краматорську внаслідок артобстрілу пошкоджено п'ять приватних будинків, гараж та об'єкт критичної інфраструктури.



У Лимані росіяни били по житловому сектору з артилерії та дронів — постраждали багатоквартирний та приватний будинки, два гаражі та навчальний заклад.



У Слов'янську дрони «Шахед» пошкодили промислове підприємство та санаторій. У селі Торець пошкоджено газову трубу.



У Покровську по житловому будинку було скинуто керовану авіабомбу КАБ-250 — будівлю повністю зруйновано.



У Новому Донбасі (Добропільська громада) окупант вдарив із РСЗВ «Торнадо-С» — постраждав приватний будинок, аптека та чотири цивільні автомобілі.



У Шаховській громаді пошкоджено будинки у селах Маяк та Бойківка.

Крім того, підтверджено інформацію про двох поранених мирних жителів в Олексієво-Дружківці — вони постраждали під час обстрілу 17 квітня.



У ніч на суботу, 19 квітня, Сили оборони України відбили масовану атаку російських безпілотників. Станом на ранок підтверджено знищення 33 ударних дронів типу Shahed, а також кількох БпЛА інших типів. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.