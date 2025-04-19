Дрони ЗСУ спалили танк та дві БМП під Покровськом

Військовослужбовці батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Корсар» вразили ворожу бронетехніку з повітря. В результаті знищено дві бойові машини піхоти та танк армії окупанта.



За словами операторів підрозділу, техніку противника було перетворено на «металобрухт, що палає».



«Продовжуємо полювання!», — повідомили в батальйоні.



Відео опублікувала 38 бригада морської піхоти.

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Нагадаємо, що 17 квітня українські війська відбили масштабний механізований штурм і розгромили російських окупантів на Покровському напрямі.



У ЗСУ заявили, що під час цього масштабного штурму Росія зазнала величезних одномоментних втрат.