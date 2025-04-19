Українські військові показали кадри відбиття масштабного штурму на Донеччині

Військовослужбовці бригади НГУ «Червона Калина» опублікували додаткові відео запеклого бою, про яке повідомлялося раніше. На кадрах видно масштаби російської атаки — з великою кількістю техніки та піхоти супротивника, які залучені на ділянці від Новоторецького до Єлизаветівки.
Відбиття штурму відбувалося у координації із сусідніми підрозділами: 117-ю окремою важкою механізованою бригадою, 38-ю окремою бригадою морської піхоти ЗСУ та іншими силами оборони.
Як зазначили в DeepState, противнику вдалося короткочасно прорватися до Миролюбівки, проте цей «прорив» виявився самогубним — техніку було знищено, а ЗСУ швидко взяли ситуацію під контроль. За попередньою інформацією, лінія фронту в цьому районі не зазнала значних змін, попри інтенсивність боїв.
При цьому військові наголошують, що ситуація може змінитися будь-якої миті.
Сили оборони України минулої доби знищили рекордну кількість автомобільної техніки російської армії.