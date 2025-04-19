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План США щодо України не передбачає гарантій безпеки від Вашингтона — ЗМІ

19 квітня 2025, 15:40

План США щодо України не передбачає гарантій безпеки від Вашингтона — ЗМІ

План США щодо України не передбачає гарантій безпеки від Вашингтона — ЗМІ

Запропонований Сполученими Штатами план врегулювання війни в Україні може виявитися неприйнятним для Києва через відсутність чітких гарантій безпеки Вашингтону. Про це пише The Washington Post, посилаючись на джерела, знайомі зі змістом документа, який напередодні було представлено європейським партнерам.

Видання зазначає, що президентові України Володимиру Зеленському буде важко прийняти варіант угоди, запропонований спецпредставником Стівом Віткоффом. За даними WP, у ньому не передбачено прямої участі США у майбутніх гарантіях безпеки для України, що ставить під загрозу реалізацію ініціативи.

Газета наголошує: в умовах, коли американська підтримка відсутня, Україна буде змушена покладатися виключно на себе та військову допомогу країн Європи. Однак європейські союзники, як зазначається в матеріалі, не мають достатніх ресурсів, щоб стримувати можливу нову агресію Росії.

«У Європи немає ні потрібної кількості військ, ні сучасних систем командування та управління. Без американської супутникової розвідки Україна не зможе своєчасно виявляти ракетні чи безпілотні удари», — йдеться у публікації.

Раніше агентство Bloomberg повідомило, що одним із ключових пунктів американської пропозиції є ослаблення тиску санкцій на Росію. Натомість передбачається заморожування конфлікту зі збереженням окупованих територій під контролем Москви та відмовою України від вступу до НАТО. За даними видання, багато європейських країн уже заявили, що без чітких гарантій безпеки угоду неможливо реалізувати.

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що Вашингтон може вийти з переговорів щодо врегулювання війни, розв'язаної Росією проти України, якщо процес досягнення миру навмисно затягуватиметься. Про це він сказав у Білому домі, відповідаючи на запитання журналістів.

Раніше спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф, який раніше припустив, що частина українських територій може відійти Росії, знову висловився про «російськомовні регіони» України.

Сполучені Штати надали союзним державам пропозиції щодо можливої мирної угоди між Росією та Україною. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на власні джерела. Серед іншого йдеться про умови припинення вогню та можливе ослаблення санкційного тиску на Москву у разі тривалого перемир'я.

Як повідомлялося, сенатор Марко Рубіо заявив, що США готові брати участь у мирних переговорах ще «кілька днів», після чого «підуть далі» і зосередяться на інших пріоритетах. Він також припустив, що в такому разі президент Дональд Трамп вирішить вийти з мирного процесу.

Днем раніше Трамп заявив, що має намір ухвалити рішення щодо РФ після отримання від Москви інформації. Він очікує на відповідь до кінця поточного тижня.

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