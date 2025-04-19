Армія РФ почала оснащувати авіабомби завадостійкими антенами

Російська армія розпочала модернізацію авіабомб, що коригуються, посилюючи їх стійкість до української радіоелектронної боротьби. Для цього універсальні модулі планування та корекції (УМПК), які перетворюють звичайні бомби на високоточну зброю, тепер оснащуються новими 12-канальними антенами CRPA під назвою «Комета». Про це пише український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій Флеш.



Ці антени забезпечують більш стійке прийняття супутникових сигналів, навіть за умов активних перешкод. Збільшення кількості каналів навігації, очевидно, спрямоване підвищення перешкодостійкості бомб — раніше у російській армії використовувалися CRPA з кількістю каналів до 16.

Антени «Комета» допомагають розпізнавати та ігнорувати хибні сигнали, створювані засобами РЕБ. Це дозволяє авіабомбі або дрону зберегти курс і досягти мети, попри спроби їх засліпити або збити з траєкторії.



Система постачається у різних конфігураціях і призначена для адаптації до різних типів боєприпасів.

У ніч на суботу, 19 квітня, Сили оборони України відбили масовану атаку російських безпілотників. Станом на ранок підтверджено знищення 33 ударних дронів типу Shahed, а також кількох БпЛА інших типів. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.