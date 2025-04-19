Путін заявив про «Великоднє перемир'я», але звинуватив Україну в обстрілах

Глава Кремля Володимир Путін на зустрічі з начальником Генштабу заявив про запровадження так званого «Великоднього перемир'я» — з 18:00 до опівночі неділі. Він зазначив, що ситуація на лінії фронту, на його думку, «розвивається сприятливо» для російської армії та додав, що війська «впевнено просуваються вперед».



«Хід перемир'я покаже готовність київського режиму до бажання і здатності мирно врегулювати питання», — заявив він.



Також Путін знову звинуватив Київ нібито у численних порушеннях домовленостей, зокрема у більш ніж ста ударах по енергетичній інфраструктурі.



Водночас РФ неодноразово била по енергооб'єктах України, пообіцявши цього не робити в рамках домовленості з Білим домом (США).

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков 18 квітня повідомив, що нових вказівок начальства з мораторію на удари по енергетиці України немає, а закордонних контактів щодо подальшої долі мораторію Росія поки не веде.



Росія може завдати нових ударів по українській енергетиці найближчим часом, заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі із працівниками енергетичного сектору 17 квітня.



Президент США Дональд Трамп підтвердив, що Вашингтон може вийти з переговорів щодо врегулювання війни, розв'язаної Росією проти України, якщо процес досягнення миру навмисно затягуватиметься. Про це він сказав у Білому домі, відповідаючи на запитання журналістів.



