Україна повернула з полону ще 277 захисників, зокрема, оборонців Маріуполя

Україна провела черговий обмін полоненими: додому повернулося 277 військових, яких утримували у російському полоні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський 19 квітня.

«Наші вдома — одна з найкращих новин, які тільки можуть бути», — написав глава держави в Телеграмі.

Серед звільнених — військовослужбовці Збройних сил України, Національної гвардії, Держприкордонслужби та Державної спеціальної служби транспорту. Більшість із них захищали Маріуполь та інші напрямки на Донеччині, а також Херсонську, Запорізьку та Луганську області.

Зеленський подякував усім, хто причетний до проведення обміну, окремо наголосивши на ролі Об'єднаних Арабських Еміратів, які виступили посередниками.

Від початку повномасштабної війни Україна повернула з російського полону вже 4552 людини — як військових, так і цивільних.

«Ми пам'ятаємо кожного, хто все ще в полоні. Ми шукаємо кожного та кожну. Ми зобов'язані повернути всіх», — додав президент.

Міноборони РФ також повідомило про обмін полоненими між Росією та Україною за формулою «246 на 246».



Також у Росію повернули 15 тяжкопоранених солдатів, Україні передано 31 тяжкопораненого.



У березні Росія передала 175 українських військовополонених, а також додатково, як «гуманітарний жест», 22 тяжко поранені бійці, яким потрібна невідкладна медична допомога.