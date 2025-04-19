Зеленський: Україна готова до «тиші», але відповість на кожен удар

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підтримати пропозицію про «Великоднє перемир'я», але діятиме дзеркально, реагуючи на дії Росії. Він підкреслив, що справжні наміри Москви можна буде оцінити тільки за реальним припиненням вогню.



«Якщо зараз Росія раптово готова дійсно приєднатися до формату повної і безумовної тиші, Україна діятиме дзеркально — так, як буде з російського боку. Тиша — у відповідь на тишу, удари — на захист від ударів», — написав Зеленський у Telegram.



Президент також запропонував продовжити перемир'я і після закінчення великодньої доби 20 квітня:



«Якщо повна тиша справді запанує, Україна пропонує продовжити її і після 20 квітня. Це і покаже справжні наміри Росії, тому що 30 годин достатньо для заголовків, але не для справжніх заходів зміцнення довіри. Тридцять днів можуть дати світу шанс».



Водночас Зеленський зазначив, що, за даними командування, Росія не припинила штурмових дій на окремих ділянках фронту і продовжує артобстріли.



«Поки що, згідно з доповіддю Головнокомандувача, на деяких ділянках фронту тривають російські штурми, не вщухає російська артилерія. Тому довіри словам із Москви немає», — наголосив він.



Сили оборони України діятимуть раціонально, дзеркально відповідаючи, наголосив він.



«На кожен російський удар буде достатня відповідь», — додав президент.

Глава Кремля Володимир Путін на зустрічі з начальником Генштабу заявив про запровадження так званого «Великоднього перемир'я» – з 18:00 до опівночі неділі. Він зазначив, що ситуація на лінії фронту, на його думку, «розвивається сприятливо» для російської армії та додав, що війська «впевнено просуваються вперед».