Головне за день: «Великоднє перемир'я». Обмін полоненими

Політика



Голова Кремля Володимир Путін на зустрічі з начальником Генштабу заявив про запровадження так званого «Великоднього перемир'я» – з 18:00 до опівночі неділі.



Президент Володимир Зеленський у відповідь заявив, що Україна готова підтримати пропозицію, але діятиме дзеркально, реагуючи на дії Росії.



Запропонований США план врегулювання війни в Україні може виявитися неприйнятним для Києва через відсутність чітких гарантій безпеки Вашингтону. Про це пише The Washington Post, посилаючись на джерела, знайомі зі змістом документа, який напередодні було представлено європейським партнерам.



Суспільство



На окупованій Луганщині великодньої ночі комендантська година не діятиме з 23:00 19 квітня до 04:00 20 квітня. На окупованій частині Запорізької області комендантську годину Великодньої ночі скасовувати не будуть. На частково окупованій Херсонщині, навпаки, скасували обмеження. На окупованій території Донецької області також заявляють про відсутність комендантської години на Великдень.



Україна провела черговий обмін полоненими: додому повернулося 277 військових, яких утримували у російському полоні. Серед звільнених – військовослужбовці ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби та Державної спеціальної служби транспорту. Більшість із них захищали Маріуполь та інші напрямки на Донеччині, а також Херсонську, Запорізьку та Луганську області.



Бойові дії



У ніч на суботу, 19 квітня, Сили оборони України відбили масовану атаку російських безпілотників. Зафіксовано ушкодження в Одеській, Сумській, Харківській, Донецькій та Запорізькій областях. Так, на Одещині руйнування зазнали фермерські господарства. Пожежі ліквідували. Про постраждалих не повідомляється.



У Слов'янську окупанти атакували промзони мікрорайонів Лісової та Лимани. Також дісталося селу Торець Слов'янської громади. Пошкоджено приватні будинки та автомобілі без потерпілих.



Російські війська продовжують зміцнюватися в Калиновому на Донеччині: заводять туди піхоту, налагоджують логістику та зв'язок, а також готуються до штурмових дій у бік Старої Миколаївки та траси на Костянтинівку. Про це пише аналітичний проект DeepState.



Сили оборони України продовжують утримувати позиції на території Курської області Росії, хоча площа контролю на захід від районного центру Суджа та села Гуєво дещо скоротилася.