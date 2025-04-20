РФ обстріляла Донеччину: є загиблі та поранені

За 19 квітня російські війська вбили двох мирних жителів Донеччини — обидва загинули в Костянтинівці. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
«Ще п'ятеро дістали поранення: троє — у Костянтинівці, двоє — у селі Піддубне», - уточнив він.
За словами Філашкіна, загальна кількість загиблих на Донеччині від початку повномасштабного вторгнення (без урахування Маріуполя і Волновахи) становить уже 3150 осіб убитими й 6955 — пораненими
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