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Війська РФ 18 разів обстріляли Донеччину: є жертви

20 квітня 2025, 10:51

Війська РФ 18 разів обстріляли Донеччину: є жертви

Результат обстрілів Донеччини ЗС РФ. Фото: Донецька ОВА Результат обстрілів Донеччини ЗС РФ. Фото: Донецька ОВА

Протягом доби російські війська обстріляли 18 разів населені пункти Донецької області. Про це повідомляє Донецька ОВА у ранковому зведенні за 20 квітня.

У Волноваському районі в селі Піддубне Комарської громади поранено двох людей, пошкоджено 15 житлових будинків.

У Покровському районі пошкоджено по одному будинку в Мирнограді та Покровську. У Краматорському районі в Краматорську пошкоджено житловий будинок, у Костянтинівці загинули двоє людей, троє поранені.

Пошкоджено 17 приватних будинків, дві адміністративні будівлі, три нежитлові приміщення, три склади та чотири лінії електропередач.

У Бахмутському районі, у Сіверську, пошкоджено 10 житлових будинків. За добу з лінії фронту евакуйовано 62 людини, зокрема шестеро дітей.

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