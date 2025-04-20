Війська РФ 18 разів обстріляли Донеччину: є жертви

Протягом доби російські війська обстріляли 18 разів населені пункти Донецької області. Про це повідомляє Донецька ОВА у ранковому зведенні за 20 квітня.
У Волноваському районі в селі Піддубне Комарської громади поранено двох людей, пошкоджено 15 житлових будинків.
У Покровському районі пошкоджено по одному будинку в Мирнограді та Покровську. У Краматорському районі в Краматорську пошкоджено житловий будинок, у Костянтинівці загинули двоє людей, троє поранені.
Пошкоджено 17 приватних будинків, дві адміністративні будівлі, три нежитлові приміщення, три склади та чотири лінії електропередач.
У Бахмутському районі, у Сіверську, пошкоджено 10 житлових будинків. За добу з лінії фронту евакуйовано 62 людини, зокрема шестеро дітей.
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