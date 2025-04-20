Сирський: РФ здійснила 59 обстрілів і 5 штурмів за ніч

20 квітня російські війська здійснили 59 обстрілів та 5 штурмових дій на різних ділянках фронту. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, посилаючись на доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
В ОТГ «Старобільськ» зафіксовано одне бойове зіткнення. В ОТГ «Донецьк» відбулося три бої — на Покровському та Новопавлівському напрямках. Ще одне бойове зіткнення відбулося в районі населеного пункту Степове на Запорізькому напрямку. Також ворог активно застосовував FPV-дрони.
На території Курської області було зафіксовано артилерійські обстріли та атаки дронів по українській території. У період між 18:00 попереднього дня і 00:00 поточної доби Росія здійснила 387 обстрілів і 19 штурмових дій. Безпілотники застосовувалися 290 разів.
Президент зазначив, що РФ намагається створити ілюзію дотримання режиму тиші, але на ділі продовжує атакувати. Україна діятиме дзеркально — залежно від реальної ситуації на полі бою. Пропозиція України про 30-денне продовження режиму тиші після опівночі залишається чинною.
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