«Укрзалізниця» вручила великодні подарунки в поїздах

«Укрзалізниця» дарує великодні подарунки пасажирам прифронтових поїздів. Про це повідомила пресслужба національного перевізника.
Попри війну, українці продовжують дотримуватися традицій святкування Великодня — навіть якщо зустрічають його не вдома і не з близькими.
«Укрзалізниця» вирішила зробити це свято трохи теплішим для тих, хто перебуває в дорозі. Окремі великодні подарунки отримали й військовослужбовці, які сьогодні прямують до Краматорська швидкісним потягом.
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