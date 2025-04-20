РФ атакувала авто місії «Проліска» під час евакуації

Авто після атаки дрона РФ

Війська РФ атакували FPV-дронами евакуаційне авто гуманітарної місії «Проліска». Про це повідомив волонтер гуманітарної місії «Проліска» в Донецькій області Євген Ткачов.



Співробітник «Проліски» Євген Ткачов евакуював подружнє подружжя із села Зоря неподалік від Костянтинівки. За його автомобілем слідували дві машини з іншими цивільними, які також вирішили евакуюватися.



«Таке ось Великоднє перемир'я», - каже Ткачов, показуючи пошкоджений автомобіль.

Автомобіль зі співробітником гуманітарної місії «Проліска» і двома цивільними спочатку атакував дрон з осколковим боєприпасом. Потім два інших дрони намагалися завдати удару по людях.



Поранення отримали Євген Ткачов і цивільна жінка. Її та чоловіка, який перебуває у стані стресу, госпіталізовано.