Росія використовує «тишу» для зміцнення позицій — DeepState

Російські війська використовують наказ про припинення вогню з боку України для того, щоб евакуювати своїх «двохсотих», провести розмінування, підвезти продукти й воду, а також облаштувати позиції. Про це повідомив аналітичний проєкт DeepState.
«Кадри використання «тиші» кац***ми, які активно покращують і облаштовують свої позиції на передньому краї», - ідеться в підписі до опублікованого відео.
Тим часом «перемир'я» прийшло в Успенівку біля Покровська. Зранку російська артилерія завдала ударів по Успенівці та прилеглих посадках.
Раніше в Генштабі заявили, що по FPV спостерігається збільшення вдвічі з боку російської армії.
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