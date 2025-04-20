Сім'ї офіцерів ЧФ РФ покинули Севастополь — АТЕШ

Майже всі сім'ї старшого офіцерського складу Чорноморського флоту спішно покинули Крим, повідомляє рух опору «АТЕШ».
Наразі в частинах ЧФ РФ спостерігається паніка - за даними руху, на початку квітня надійшла директива «згори» про введення додаткових заходів безпеки на військових об'єктах півострова.
У бухтах Севастополя проводяться приховані патрулі резервістів «БАРС» у цивільному одязі, посилено охорону, робляться спроби заховати техніку. Крім того, для російських військових скасовано всі вихідні.
«Схоже, що росіяни почали виконувати директиву України про припинення договору про перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі», - йдеться в повідомленні.
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