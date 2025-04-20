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Українські військові потрапили в засідку РФ на Торецькому напрямку

20 квітня 2025, 18:12

Українські військові потрапили в засідку РФ на Торецькому напрямку

На Торецькому напрямку українські військові потрапили в російську засідку — є загиблі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, російські військові, причетні до атаки, будуть знищені.

«Українська армія діє і буде діяти далі абсолютно дзеркально. Цей Великдень однозначно довів, що єдиним джерелом війни та причиною її затягування є Росія. Ми готові рухатися до миру і повного, безумовного і чесного припинення вогню, яке має тривати щонайменше 30 днів. Але відповіді Росії досі немає», - зазначив Зеленський.

Президент також наголосив, що ситуація на фронті засвідчує необхідність тиску на Москву та реального контролю за діями окупаційних військ, щоб забезпечити стале припинення вогню.

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