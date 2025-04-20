Рятувальники знайшли тіла двох загиблих у Костянтинівці

У Костянтинівці рятувальники витягли тіла двох загиблих з-під завалів будинку після авіаудару. Про це повідомляє ДСНС України.
Учора окупанти завдали удару по житловому сектору міста, внаслідок чого було зруйновано приватний житловий будинок. Під час розбору завалів ворог неодноразово обстрілював місце проведення робіт, через що рятувальні операції доводилося призупиняти.
Вранці з-під завалів було витягнуто тіла загиблих чоловіка і жінки. На місці події працювали рятувальники, парамедики Національної поліції та представники Костянтинівської МВА.
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