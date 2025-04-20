РФ розчищає переправу біля Чорного Жеребця під прикриттям «тиші»

Росіяни намагаються розчистити переправу. Фото: 66 ОМБр

Росія облаштовує маршрути для проходу важкої техніки, прикриваючись так званим «великоднім перемир'ям». Про це повідомили у пресцентрі 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго.



9 квітня воїни 66-ї ОМБр знищили комплекс КРВД — установку для розгортання тимчасових доріг на базі КАМАЗа. Тоді знищений комплекс перекрив проїзд через річку Чорний Жеребець, унеможлививши штурм бронетехнікою.

9 квітня військові 66-ї ОМБр знищили комплекс КРВД. Фото: 66 ОМБр

Сьогодні, 20 квітня, росіяни намагаються розчистити переправу від залишків техніки. Для цього залучено понад десять осіб і спеціалізовану техніку. Аеророзвідка 66-ї бригади продовжує стежити за діями окупантів.

Росіяни намагаються розчистити переправу. Фото: 66 ОМБр

«Також наразі спостерігаємо активізацію штурмових дій піхоти на позиції одного з батальйонів бригади», - йдеться в повідомленні.