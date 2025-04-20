Головне за день: Чи дотримуються сторони «перемир'я»? Життя та надії ветеранів з інвалідністю

Політика
Міноборони РФ звинуватило Україну в порушенні перемир'я, проте у відомстві також додали, що армія РФ зайняла вигідніші рубежі та позиції, продовживши просування вглиб та покращивши тактичне становище.
Суспільство
Через тяжкі поранення тисячі українських військовослужбовців сьогодні змушені адаптуватися до нового життя. Деякі з бійців, які отримали інвалідність, вказують на неприпустимість розриву, який існує між пенсійним забезпеченням найманих працівників та ветеранів, з одного боку, та високопосадовців — з іншого. Інші відзначають проблеми адаптації до мирного життя та необхідність більш активної участі держави у цьому процесі.
«Новини Донбасу» публікують декілька історій ветеранів з інвалідністю, в яких вони розповідають про найважливіші потреби та рівень соціальної підтримки.
Бойові дії
У Костянтинівці рятувальники витягли тіла двох загиблих з-під завалів будинку після авіаудару. Окупанти завдали удару по житловому сектору 19 квітня, внаслідок чого було зруйновано приватний житловий будинок. Під час розбору завалів ворог неодноразово обстрілював місце проведення робіт, через що рятувальні операції доводилося зупиняти.
Війська РФ атакували FPV-дронами евакуаційне авто гуманітарної місії «Проліска», поранено двох людей.
Російські війська використовують наказ про припинення вогню з боку України для того, щоб евакуювати своїх «двохсотих», провести розмінування, підвезти продукти та воду, а також облаштувати позиції. Про це повідомив аналітичний проект DeepState.