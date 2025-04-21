Трамп заявив, що Росія та Україна можуть укласти угоду вже цього тижня

Президент США Дональд Трамп. Фото: NBC News

Президент США Дональд Трамп сподівається, що РФ і Україна вже цього тижня зможуть досягти угоди. Про це він повідомив у своїй соціальній мережі Truth Social.

«Сподіваюся, Росія та Україна досягнуть угоди цього тижня. Тоді обидві сторони почнуть вести великий бізнес із Сполученими Штатами Америки, який процвітає, і зароблять статки», — написав він.

Раніше видання Wall Street Journal писало, що адміністрація Дональда Трампа цього тижня чекає від України на відповідь на пропозиції визнати Крим російським і відмовитися від вступу до НАТО. Також США розглядають створення нейтральної зони навколо Запорізької АЕС.

За даними джерел, ці пропозиції містилися у конфіденційному документі, який американська сторона представила українським колегам у Парижі у четвер.