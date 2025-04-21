Трьох людей поранено внаслідок російських обстрілів Донецької області за добу

Наслідки обстрілу одного із населених пунктів Донецької області російськими військами. Фото: ОВА

Упродовж минулої доби війська РФ п'ять разів обстріляли населені пункти Донецької області. Є поранені та руйнування. Про це станом на ранок 21 квітня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«У Гришиному Покровській громаді поранено жінку. Ще одна — у Новоекономічному Гродівській громаді. У Краматорському районі постраждала Іллінівка: пошкоджено багатоповерхівку, 10 гаражів та лінію електропередачі. У Зорі поранено жінку, пошкоджено два об'єкти. У Костянтинівці — два будинки та газопровід», — повідомив він.

За добу з лінії фронту евакуйовано 19 осіб, серед них одна дитина, зазначив Філашкін.