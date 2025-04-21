Окупанти змушують студентів створювати стенди «про СВО»

В університетах на тимчасово окупованій частині Запорізької області стартувала нова пропагандистська кампанія: академічні групи мають створювати стенди з «історіями російської доблесті». Про це повідомляє рух опору на ТОТ «Жовта Стрічка».
Матеріали — це самостійна творчість студентів, при цьому заохочується брати за основу історії «героїв СВО».
Найкращі проєкти, за словами адміністрації, представлять на «виставці в Криму», а їхніх авторів начебто відправлять на екскурсію на півострів.
Нагадаємо, в окупованому Криму студентів «Медичного інституту» змушують здавати кров для поранених російських військових.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях