У Ватикані помер Папа Римський Франциск. Фото: Euronews

Помер глава римо-католицької церкви. Про смерть Папи Римського Франциска повідомили сьогодні у Ватикані.

«Папа Франциск помер у великодній понеділок, 21 квітня 2025 року, у віці 88 років у своїй резиденції у Ватикані, в Каса-Санта-Марта», — йдеться у повідомленні Vatican News.

Папа Римський Франциск більше місяця, з 14 лютого по 23 березня, перебував у лікарні. Його госпіталізували із бронхітом.

Під час хвороби стан понтифіка погіршився. На початку березня Папу Римського підключали до апарату штучної вентиляції легень.

Франциск — Папа Римський з 13 березня 2013 року. Він змінив на цій посаді Бенедикта XVI, який зрікся престолу через проблеми зі здоров'ям.

Бенедикт XVI помер у грудні 2022 року.