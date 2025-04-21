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Український дрон засік і перехопив БпЛА «Форпост-РУ»

21 квітня 2025, 11:31

Український дрон засік і перехопив БпЛА «Форпост-РУ»

«Форпост-РУ» потрапив в об'єктив дрона ЗСУ «Форпост-РУ» потрапив в об'єктив дрона ЗСУ

Російський БпЛА тактичного рівня «Форпост-РУ» потрапив в об'єктив українського зенітного FPV-дрона. Відео опублікував телеграм-канал «Полковник ГШ».

«Знищили саме цей чи ні — не настільки важливо, важливим є прецедент перехоплення БпЛА такого класу на висотах понад 3 км», - йдеться в повідомленні.

«Форпост» — небезпечний безпілотник: він не тільки веде розвідку, а й здатний завдавати ударів керованими ракетами Х-БПЛА або некерованими авіабомбами КАБ-20.

Зазначається, що цей тип дрону доставив чимало проблем українським підрозділам у Курській області.

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