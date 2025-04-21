Український дрон засік і перехопив БпЛА «Форпост-РУ»

Російський БпЛА тактичного рівня «Форпост-РУ» потрапив в об'єктив українського зенітного FPV-дрона. Відео опублікував телеграм-канал «Полковник ГШ».
«Знищили саме цей чи ні — не настільки важливо, важливим є прецедент перехоплення БпЛА такого класу на висотах понад 3 км», - йдеться в повідомленні.
«Форпост» — небезпечний безпілотник: він не тільки веде розвідку, а й здатний завдавати ударів керованими ракетами Х-БПЛА або некерованими авіабомбами КАБ-20.
Зазначається, що цей тип дрону доставив чимало проблем українським підрозділам у Курській області.
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