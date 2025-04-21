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Після «перемир'я» ЗС РФ посилили штурми під Удачним та Успенівкою

21 квітня 2025, 12:30

Після «перемир'я» ЗС РФ посилили штурми під Удачним та Успенівкою

Війська РФ атакують на всіх ділянках Покровського напрямку. Фото: кадр із відео Війська РФ атакують на всіх ділянках Покровського напрямку. Фото: кадр із відео

На Покровському напрямку, в районі Удачного та Успенівки, після так званого перемир'я російські війська почали штурмувати позиції ЗСУ на всіх ділянках. Про це повідомляє автор телеграм-каналу «Офіцер+».

Від Удачного та Успенівки до Дніпропетровської області менше ніж 10 км. Фото: скрін DeepState

«У принципі, і так було зрозуміло, навіщо затівалося це »перемир'я". Вся суть у тому, що там, де було спокійно, вони підвозили боєкомплект, провіант і евакуювали поранених. Водночас на інших ділянках нам не давали цього робити - обстріли тривали, тож там бій ішов на повну", - ідеться в повідомленні.

У напрямку Успенівки просувається 433-й мотострілецький полк (зі складу 27-ї мсд), а в бік Удачного — 15-та окрема мотострілецька бригада окупантів.

Рух атак окупантів на Покровському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

За даними Генштабу, на Покровському напрямку українські військові за добу відбили 39 штурмових дій противника в районах 11 населених пунктів, включно з Успенівкою та Удачним.

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