Сапери на Черкащині отримали підводний дрон

Сапери Черкащини отримали підводний дрон Chasing M2 Pro Max

Група підводного розмінування та спеціальних вибухових робіт ДСНС у Черкаській області отримала сучасне обладнання - дистанційно керований підводний дрон Chasing M2 Pro Max.



Апарат передали благодійники. Дрон здатен занурюватися на глибину до 200 метрів, рухатися в усіх напрямках завдяки восьми двигунам і працювати в радіусі до 400 метрів.

Таке обладнання значно підвищує безпеку саперів та ефективність розмінування під водою.