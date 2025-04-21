Сапери на Черкащині отримали підводний дрон

Група підводного розмінування та спеціальних вибухових робіт ДСНС у Черкаській області отримала сучасне обладнання - дистанційно керований підводний дрон Chasing M2 Pro Max.
Апарат передали благодійники. Дрон здатен занурюватися на глибину до 200 метрів, рухатися в усіх напрямках завдяки восьми двигунам і працювати в радіусі до 400 метрів.
Таке обладнання значно підвищує безпеку саперів та ефективність розмінування під водою.
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