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Сапери на Черкащині отримали підводний дрон

21 квітня 2025, 13:41

Сапери на Черкащині отримали підводний дрон

Сапери Черкащини отримали підводний дрон Chasing M2 Pro Max Сапери Черкащини отримали підводний дрон Chasing M2 Pro Max

Група підводного розмінування та спеціальних вибухових робіт ДСНС у Черкаській області отримала сучасне обладнання - дистанційно керований підводний дрон Chasing M2 Pro Max.

Апарат передали благодійники. Дрон здатен занурюватися на глибину до 200 метрів, рухатися в усіх напрямках завдяки восьми двигунам і працювати в радіусі до 400 метрів.

Таке обладнання значно підвищує безпеку саперів та ефективність розмінування під водою.

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