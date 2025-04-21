Головою департаменту молодіжної політики Новосибірської області призначили колишнього «заступника міністра» угруповання «ЛНР»

Колишнього «заступника міністра» з окупованої часини Луганської області призначено головою департаменту молодіжної політики Новосибірської області Росії. Про це повідомляє видання ASTRA.
«На посаду голови департаменту молодіжної політики Новосибірської області призначили Василя Носкова, який повернувся в регіон після роботи в "ЛНР"», — йдеться в повідомленні.
«Для Василя Вікторовича це повернення на малу батьківщину після тривалого відрядження. Його знають як активного учасника багатьох патріотичних молодіжних заходів до 2022 року, а останні три роки він працював в уряді Луганської Народної Республіки», — заявив глава регіону Травніков.
До цього Носков був «заступником міністра» молодіжної політики на окупованій території Луганської області.
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