Окупаційна влада заявила про початок надання поштових послуг у захоплених Авдіївці, Степному та Березовому Донецької області

Окупаційна «Пошта Донбасу» організувала надання послуг у захоплених Авдіївці, Степному та Березовому. Про це Донецькому агентство новин (ДАН) повідомили в пресслужбі підприємства.

«Наразі підприємство надає послуги поштового зв'язку (виплата пенсій, допомог і так далі) у населених пунктах, в яких є можливість безперешкодного проїзду, — Авдіївка, Степне та Березове», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пенсії та допомоги в Авдіївці отримують 40 клієнтів пошти, у Степному – 37 осіб, у Березовому – 26.

«Фахівці» підприємства розпочали обстеження стану поштових відділень у захоплених поселеннях. Зокрема, на початку квітня вони оглянули інфраструктуру в Кураховому, де будівля колишнього відділення пошти повністю зруйнована.

ДАН також пише, що на початку квітня глава угрупування «ДНР» Денис Пушилін повідомив про початок роботи «Пошти Донбасу» в окупованому Курахівському окрузі.