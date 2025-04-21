Донецька область: у ДТП загинули двоє людей, троє постраждали

Сьогодні вдень у соціальних мережах з'явилися кадри аварії у Краматорську за участю двох автомобілів. «Новини Донбасу» звернулися до поліції, щоб уточнити деталі.

За інформацією начальника служби комунікації Нацполіції у Донецькій області Павла Дяченка, аварія сталася приблизно о першій ночі.

«Сталася ДТП за участю легкових автомобілів Mitsubishi Pajero та Audi. Внаслідок зіткнення загинули двоє людей, троє отримали тілесні ушкодження. Наразі проводиться слідство. Після проведення експертиз та слідчих дій буде встановлено винних та всі обставини події», — повідомив Дяченко.

Він додав, що розслідуванням займається слідче управління поліції Донецької області.