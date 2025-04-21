Над Львівщиною помітили літак ДРЛО Saab 340 ASC 890

У небі над Львівською областю 21 квітня був помічений літак, що відразу викликало обговорення в українських телеграм-каналах.
«Над Львовом уже три години колами літає цивільний літак під назвою WELCOME», - йшлося в одному з повідомлень.
Пізніше з'явилася додаткова інформація: за деякими даними, у західних регіонах України міг перебувати літак дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛО) — ASC 890 на базі Saab 340.
Офіційних коментарів від українських військових або влади на момент публікації не надходило.
Нагадаємо, «РБК-Україна» писав, що терміни поставки ASC 890 пов'язані з тим, коли будуть готові певні модифікації винищувачів F-16.
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