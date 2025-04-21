Російський FPV-дрон ударив по ББМ поліції: усі вижили

Російський FPV-дрон із кумулятивним зарядом вразив бронеавтомобіль аеророзвідки. Про це повідомила бригада «Хижак», яка діє при Департаменті патрульної поліції.
«Онцилла під вогнем: хижаки встигли вискочити з палаючої броні. Ворожий FPV-дрон із кумулятивом влучив у нашу ББМ. Усередині - розрахунок і водій. Попри потужний вибух, усі встигли покинути машину. Контузії, стрес, але живі», - йдеться в повідомленні.
Пізніше в департаменті повідомили, що бійці відновилися і вже повернулися до виконання бойових завдань.
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