ЗСУ не дали російським військовим на мотоциклах прорватися на Торецькому напрямку

Російські окупанти на мотоциклах на Торецькому напрямку. Фото: кадр із відео

Нещодавно група російських окупантів спробувала прорватися до українських позицій на Торецькому напрямку. Про це повідомили у пресслужбі 28-ї механізованої бригади ЗСУ.



Однак по них одразу почала працювати артилерія.



«Під щільним вогнем росіяни заскочили до лісосмуги, де їх один за одним почали знищувати пілоти ББПС «Спалах», підрозділи Kurt&Company, R.V, 3-го та 2-го механізованих батальйонів, РУБпАК «Фенікс» та 93-ї ОМБр. А щоб штурмовики не втекли – оператори знищили й мотоцикли», – розповіли у бригаді.

Нагадаємо, що Росія зазнала дуже великих одномоментних втрат під час масштабного штурму під містом Покровськ Донецької області.