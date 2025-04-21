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Розвідка «Чорного лісу» допомогла знищити ЗРК «Бук-М2»

21 квітня 2025, 18:38

Розвідка «Чорного лісу» допомогла знищити ЗРК «Бук-М2»

Палаючий «Бук-М2». Фото: кадр із відео Палаючий «Бук-М2». Фото: кадр із відео

Розвідники бригади «Чорний ліс» виявили пуско-заряджальну та пускову установки російського зенітно-ракетного комплексу середньої дальності «Бук-М2». Про це повідомив пресцентр бригади.


«Лише визначивши цілі, передали координати суміжним підрозділам, які майстерним влучанням подарували нам ці феєрверки», - йдеться в повідомленні.

Завдяки злагодженій роботі розвідки та вогневих засобів ЗСУ ворожий ЗРК було знищено.

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