Розвідка «Чорного лісу» допомогла знищити ЗРК «Бук-М2»

Розвідники бригади «Чорний ліс» виявили пуско-заряджальну та пускову установки російського зенітно-ракетного комплексу середньої дальності «Бук-М2». Про це повідомив пресцентр бригади.
Розвідники "Чорного лісу" виявили пуско-заряджальну та пускову установку ворожого багатофункціонального ЗРК середньої дальності «Бук-М2».— Бригада «Чорний ліс» (@15obrar) April 21, 2025
Щойно визначивши цілі, передали координати смежним підрозділам, які майстерним влучанням подарували нам ці феєрверки pic.twitter.com/fgR6n0JCHb
«Лише визначивши цілі, передали координати суміжним підрозділам, які майстерним влучанням подарували нам ці феєрверки», - йдеться в повідомленні.
Завдяки злагодженій роботі розвідки та вогневих засобів ЗСУ ворожий ЗРК було знищено.
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