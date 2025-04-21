ЗСУ зірвали наступ російської армії на кордоні Сумської та Курської областей – Сирський

Ситуація на кордоні Сумської та Курської областей. Фото: карта DeepState

Продовжуються інтенсивні бойові дії на Сумщині у районах поблизу державного кордону, а також на території Росії. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.



За його словами, виконуючи наказ свого керівництва, російські війська намагаються вибити ЗСУ з території Курської області та захопити прикордонні території Сумщини.



«Однак реалізації плану агресора заважають наші частини Сил оборони України, які своїми активними діями в черговий раз зірвали наступ противника на цьому напрямку», – зазначив головком.

Нагадаємо, що ЗСУ не дали російським військовим на мотоциклах прорватися на Торецькому напрямку.