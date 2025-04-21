Головне за день: Окупанти закриють шахти на Луганщині. Бої у Сумській області

Політика



Україна перебуває під тиском, тому що має відповісти цього тижня на низку ідей Трампа щодо закінчення війни в Україні. Серед умов — поступки Росії, зокрема потенційне визнання Криму російським з боку США та виключення вступу України до НАТО, пише The Wall Street Journal. Згідно з планом, територію навколо ЗАЕС пропонують зробити нейтральною, яку контролюватимуть США.



Президент США Трамп заявив, що протягом трьох днів оприлюднить деталі «мирної угоди» між Росією та Україною. Він також припустив, що угода можлива вже цього тижня.



Суспільство



За даними уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин Артура Добросердова, близько 10 тисяч людей перебувають у російському полоні, а кількість зниклих безвісти становить близько 63 тисяч.



Російські компанії «Імпекс-Дон» та «Торговий дім „Донське вугілля“», які рік тому взяли в оренду 15 шахт у самопроголошених «ЛНР» та «ДНР», відмовилися від дев'яти з них. Ці шахти виявилися нерентабельними за поточних світових цін на вугілля та високих витратах. Тепер їх закриють.



Голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін заявив, що на окупованій Донеччині немає резервів води для населення на літо.



Режим надзвичайної ситуації оголосила окупаційна влада в Сіверськдонецьку Луганської області, оскільки навколо міста виникла масштабна ландшафтна пожежа.



Бойові дії



Окупанти завдали удару по житловій забудові в Лимані керованими авіабомбами. Після прильоту почалася пожежа. У Херсоні від обстрілу постраждав чоловік. Армія РФ безпілотниками двічі вдарила по лікарні в Костянтинівці, пошкоджено будівлі, потерпілих немає.



Росіяни окупували Катеринівку на лиманському напрямі, повідомив аналітичний портал DeepState. Також аналітики відзначили просування військ РФ біля Нового, Преображенки та у Сухій Балці.



У Сумській області в районах поблизу державного кордону та на території РФ продовжуються інтенсивні бойові дії, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.



ЗСУ завдали удару по об'єкту в районі населеного пункту Тьоткіне Курської області, звідки окупанти запускали ударні безпілотники. Об'єкт використовувався для підготовки, спорядження та запуску розвідувальних, ударних та FPV-дронів. Внаслідок удару було знищено до 20 операторів БпЛА.