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Троє людей постраждали в Одесі після нічної атаки росіян

22 квітня 2025, 08:48

Троє людей постраждали в Одесі після нічної атаки росіян

Рятувальники ліквідують пожежу після атаки російських безпілотників по Одесі. Фото: ДСНС Рятувальники ліквідують пожежу після атаки російських безпілотників по Одесі. Фото: ДСНС

За попередньою інформацією, в Одесі після нічної атаки російських військ постраждали троє людей, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Увечері 21 квітня російська армія масовано атакувала Одесу ударними дронами-камікадзе: під ударом опинився густонаселений житловий район, де спалахнули пожежі, повідомив міський голова Геннадій Труханов. Повітряна тривога в області була оголошена близько 22:00 години: мер закликав городян перебувати в безпечних місцях через загрозу застосування росіянами ударних БпЛА.

О 22:01 міський голова повідомив про вибухи в Одесі. У наступні хвилини масована атака на місто продовжилася — близько 22:30 Труханов зазначив, що в Одесі триває атака безпілотників.

Невдовзі після опівночі начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив у своєму телеграм-каналі про перші наслідки російської атаки. За його даними, під обстрілом опинилася цивільна інфраструктура. На місцях атаки спалахнули пожежі.

Також вранці 22 квітня в Одесі було розгорнуто оперативний штаб районної допомоги, який консультуватиме постраждалих щодо отримання компенсації та допомоги через пошкодження будинків, що сталися внаслідок російської атаки, зазначив Труханов.

За даними ДСНС, Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками. Виникли пожежі, які ліквідували рятувальники, добровольці, пожежний підрозділ Національної гвардії України та підрозділ Одеської міської ради.

«Пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад, транспортні засоби. За попередньою інформацією, постраждали 3 особи», — йдеться у публікації.

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