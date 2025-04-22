Рятувальники дістали собаку з-під завалів після обстрілу

Уночі 22 квітня Росія завдала авіаударів по Білопільській та Ворожбянській громадах Сумської області. За інформацією Головного управління ДСНС України у Сумській області, рятувальники обстежили пошкоджені райони.
Під час розвідки в Білопільській громаді рятувальники почули гавкіт. Серед уламків вони виявили наляканого собаку. Тварину акуратно витягли з-під завалів і передали господині.
Загалом унаслідок ударів пошкоджено дев'ять приватних будинків, постраждав один мирний житель. Напередодні в Краснопільській громаді рятувальники ліквідували пожежу у двоповерховому багатоквартирному будинку, що виникла через вороже влучення.
За даними Сумської ОВА, протягом ночі та ранку ворог здійснив 57 обстрілів прикордонних територій області, зафіксовано 114 вибухів. Росія застосувала міномети, FPV-дрони, ВОГи та артилерію.
Крім того, окупанти завдали ударів КАБами по Краснопільській громаді (20 вибухів). Пошкоджено житловий багатоквартирний будинок, нежитлову будівлю та сталося загоряння.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях