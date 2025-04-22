Рятувальники дістали собаку з-під завалів після обстрілу

Результат обстрілів Сумської області. Фото: ДСНС Сумщини

Уночі 22 квітня Росія завдала авіаударів по Білопільській та Ворожбянській громадах Сумської області. За інформацією Головного управління ДСНС України у Сумській області, рятувальники обстежили пошкоджені райони.







Під час розвідки в Білопільській громаді рятувальники почули гавкіт. Серед уламків вони виявили наляканого собаку. Тварину акуратно витягли з-під завалів і передали господині.

Загалом унаслідок ударів пошкоджено дев'ять приватних будинків, постраждав один мирний житель. Напередодні в Краснопільській громаді рятувальники ліквідували пожежу у двоповерховому багатоквартирному будинку, що виникла через вороже влучення.



За даними Сумської ОВА, протягом ночі та ранку ворог здійснив 57 обстрілів прикордонних територій області, зафіксовано 114 вибухів. Росія застосувала міномети, FPV-дрони, ВОГи та артилерію.



Крім того, окупанти завдали ударів КАБами по Краснопільській громаді (20 вибухів). Пошкоджено житловий багатоквартирний будинок, нежитлову будівлю та сталося загоряння.